Vaccin: les femmes sont plus altruistes que les hommes

Le sondage «20 minutes» sur la vaccination vous a parlé: 34’595 lecteurs y ont répondu. L’enquête voulait déceler les attitudes des Suisses face au vaccin et les motivations pour le faire ou le refuser. Parmi les résultats notables: des différences entre les hommes et les femmes. La première motivation des sondés masculins pour se faire piquer (51%) était «parce que j’avais besoin du certificat Covid». Seules 23% des sondées féminines ont donné cette raison.

Le «moi, je» masculin

Les femmes ont, en revanche, mis en avant des arguments solidaires avec, en premier lieu, «je voulais contribuer à sortir de la crise». Elles sont aussi trois fois plus nombreuses que les hommes à avoir répondu «pour minimiser le risque de contaminer les autres», alors que les hommes ont plus souvent répondu «pour éviter des restrictions qui s’imposeraient à moi».

Concernant ceux qui refusent le vaccin, les raisons qui ont poussé au refus oscillent entre la révolte et la peur. Premier argument avancé, choisi par 71% des sondés: «Je ne veux pas me faire imposer un vaccin par l’État». Juste derrière, 63% de ceux qui ont refusé le vaccin disent craindre les effets secondaires à long terme. «Je ne fais pas confiance en la technologie ARN» et «Je n’ai pas besoin du vaccin car j’ai un bon système immunitaire» comlètent le quatuor d’arguments de tête.