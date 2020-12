Coronavirus en Suisse : Vaccin obligatoire pour assister à un événement?

Les organisateurs de grands événements envisagent de rendre la vaccination obligatoire pour les visiteurs, rapporte le «SonntagsBlick».

Pour les organisateurs, c’est une question de sécurité de planification pour les mois et les années à venir. La vaccination obligatoire pourrait être un moyen de retrouver cette sécurité, a expliqué au journal Stefan Breitenmoser, directeur de l’association professionnelle des organisateurs suisses de concerts, spectacles et festivals.

Pour sa part, la Swiss Football League clarifie ce que signifierait une vaccination obligatoire pour le football, pour les joueurs et pour les stades.

La question est de savoir si une telle obligation est légalement admissible. Selon l’Office fédéral de la justice, il devrait être légalement possible de traiter différemment les personnes vaccinées et non vaccinées.