Le nouveau variant du coronavirus, qui déclenche des évolutions plus sévères de la maladie, touche désormais de plus en plus de jeunes. Tel est le constat des médecins des hôpitaux universitaires de Zurich et de Genève. Selon la «Basler Zeitung», l’âge moyen des patients Covid-19 a diminué ces dernières semaines. Si cela est dû en partie à l'effet de la vaccination des plus âgés, les patients infectés, surtout les plus jeunes, sont aujourd'hui plus susceptibles de tomber gravement malades que par le passé. «Depuis le début de cette vague, j'ai déjà eu trois patients de moins de 30 ans dans le service», explique un médecin des soins intensifs de l’hôpital de Zurich. «Lors du pic des contaminations en automne, ils étaient neuf au total.»