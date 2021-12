Tennis : Vaccin pour l’Open d’Australie: «Ce n’est pas du chantage»

Un responsable australien s’est offusqué mercredi contre les déclarations du père de Novak Djokovic concernant l’obligation de vaccination pour disputer le Grand Chelem à Melbourne.

La participation du No 1 mondial à l’Open d’Australie est plus qu’incertaine.

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont confirmé il y a 10 jours que tous les joueurs disputant le tournoi devraient être vaccinés contre le Covid-19, accentuant la pression sur le No 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s’il est vacciné ou non.