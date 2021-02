Coronavirus : Vaccin russe: l’OFSP aurait snobé deux fois Moscou

L’ambassadeur russe en Suisse a affirmé que la Russie aurait engagé par deux fois des pourparlers pour mettre son vaccin Spoutnik, à disposition de la Suisse. Mais l’OFSP aurait fait la sourde oreille.

Le vaccin russe Spoutnik V est «une bonne nouvelle pour l’humanité», avait déclaré le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, le 5 février dernier. AFP

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est sur la sellette. Selon l’ambassadeur russe en Suisse, l’OFSP aurait ignoré deux fois de suite la proposition de Moscou de mettre à disposition de la Suisse son vaccin Spoutnik, révèle 20 Minuten vendredi. Sergei Garmonin affirme ainsi dans une interview avoir approché une première fois l’OFSP le 17 août dernier pour annoncer qu’un vaccin efficace avait été développé en Russie et qu’il était possible de le précommander, de le produire voire de le tester cliniquement en Suisse. L’OFSP n’a jamais répondu.

La Russie est revenue à la charge le 22 décembre dernier. «Nous avons à nouveau informé l’OFSP que la 3e phase de tests était terminée, que l’efficacité du vaccin était supérieure à 90%, que son prix était d’environ dix dollars par boîte et qu’il pouvait être stocké entre 2 et 8 degrés Celsius», précise-t-il. «Nous avons de nouveau indiqué que nous étions prêts à envisager la possibilité d’une précommande pour la Suisse et avons réitéré nos offres», ajoute-t-il. Là encore, Berne a fait la sourde oreille et n’a pas répondu.

Sergei Garmonin explique ce manque d’intérêt de la Suisse par le scepticisme général qui régnait au début des annonces de Moscou sur son vaccin. Mais l’attitude a changé avec la publication du prestigieux magazine scientifique «The Lancet» au début février. Des scientifiques britanniques y confirmaient que le Spoutnik V offrait une protection stable et efficace contre le coronavirus, sans effets secondaires.

Swissmedic contredit

Les propos de l’ambassadeur russe contredisent du coup ceux de Swissmedic. En début de semaine, l’autorité d’autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques en Suisse affirmait dans la presse alémanique que la Russie n’avait jamais approché la Suisse et que Berne n’avait reçu aucune demande d’autorisation de mise sur le marché d’un vaccin de la part des fabricants russes. «Comme je l’ai dit, nous avons signalé à deux reprises notre volonté d’engager des pourparlers», persiste Sergei Garmonin. «Mais avant de soumettre quelque chose, vous devez d’abord en discuter les bases. La Russie a informé la Suisse à temps et de manière précoce. La balle est maintenant dans le camp helvète».

Une chose est sûre: l’attitude de l’OFSP à l’égard de la Russie est critiquée de toute part. «Ne pas répondre est un non-sens pour une organisation telle que l’OFSP en période de crise. Elle a le devoir d’examiner toutes les offres de vaccin et d’aider les fabricants afin qu’ils puissent déposer une demande dans les plus brefs délais», estime Andreas Faller, avocat spécialisé dans le droit de la santé et ancien vice-directeur de l’OFSP. «Il serait impardonnable de ne pas examiner toutes les possibilités lors de l’achat de vaccins».

Des parlementaires choqués

Du côté des parlementaires, on ne comprend pas non plus. «L’approche de l’OFSP me choque carrément», déclare la conseillère nationale de l’UDC, Therese Schläpfer toujours dans 20 Minuten . «La course aux vaccins est énorme. Ne pas répondre à une offre est irrespectueux envers la Russie et la population suisse».

Le conseiller national vert’libéral Martin Bäumle se montre lui aussi très critique: «si les informations de l’ambassadeur russe sont correctes et que la Suisse a déjà reçu une offre pour le vaccin Spoutnik V en août et n’y a jamais répondu, il s’agirait d’un autre faux pas grossier de l’OFSP dans le dossier de la vaccination, un faux pas qui n’est guère excusable».

Du côté du PLR, on ne veut pas juger l’OFSP. Ce qui est certain pour le parti, c’est que le Spoutnik-V aurait dû être examiné. «Si vous excluez les vaccins dès le début, vous n’êtes pas bien servis par la suite», souligne le conseiller national bernois, Christian Wasserfallen.

Travail «surhumain» à l’OFSP

À gauche, on se montre plus tolérant. «Certes, ne pas répondre, cela ne se fait pas. Mais il ne faut pas oublier la charge de travail élevée des collaborateurs de l’OFSP. Ce que les employés font depuis près d’un an est surhumain», tient à souligner la conseillère nationale verte Katharina Prelicz-Huber.

Enfin, pour la coprésidente du Parti socialiste, Mattea Meyer, le débat sur le vaccin russe n’est pas la question centrale. «En Suisse comme dans le monde entier, il faut vacciner le plus grand nombre possible de personnes», rappelle-t-elle. Cet objectif ne sera atteint que si les brevets sur les vaccins sont temporairement levés. «On pourrait alors en produire davantage et vacciner plus rapidement partout».