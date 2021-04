«Une situation incompréhensible»

Le journal alémanique cite le canton de Zurich où 60’000 doses attendent leurs patients. Dans un petit tour des cantons, on s’aperçoit que Saint-Gall n'ouvrira pas ses quatre grands centres à Pâques tandis que Berne et Argovie ont gardé ouvert deux de leurs neuf centres. Dans le canton de Bâle-Campagne, on argumente «qu’il serait mal vu par la population que des rendez-vous de vaccination soient envoyés à la dernière minute pendant les vacances.» Même cas de figure dans plusieurs cantons romands, qui n’ouvrent pas non plus leurs centres de vaccination durant le week-end pascal.