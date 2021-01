États-Unis : Vaccination: Biden va annoncer son plan

Le programme de vaccination du futur président américain va être détaillé ce vendredi, à cinq jours de son serment, avec un objectif de 100 millions de doses pendant les 100 premiers jours de son mandat.

A cinq jours de sa prestation de serment à Washington, capitale qui prend des allures de camp retranché avec ses blocs de béton, ses fils barbelés et ses patrouilles militaires, le démocrate s’exprimera à 15H45 (21h45 heure suisse) depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.

Une hécatombe prévisible

Joe Biden, 78 ans, compte dans la foulée démontrer sa capacité à vaincre la racine de cette crise, la pandémie, aux chiffres vertigineux: en moyenne, depuis le 1er janvier, plus de 3000 personnes sont mortes du Covid-19 chaque jour aux États-Unis, et plus de 238’000 cas quotidiens ont été détectés.