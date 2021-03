L’association alémanique Avenir50plus tire la sonnette d’alarme. Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires du National et du Conseil des Etats, elle se dit «très inquiète» pour la santé des chômeurs et des personnes vulnérables de plus de 50 ans. Selon sa directrice Heidi Joos, l’obligation de vaccination sur le lieu de travail, comme le revendique l’Union patronale suisse, tout comme l’élaboration d’un certificat sanitaire européen, sont des mesures «inacceptables».

Avenir50plus base son point de vue sur les récentes déclarations de l’immunologue belge, le Dr. Geert Vanden Bossche. Selon lui, les interventions humaines au cours d’une pandémie – comme par exemple une vaccination de masse – ne sont pas toujours utiles, voire même contre-productives. Elles favoriseraient l’apparition de variants beaucoup plus dangereux et infectieux que le virus d’origine. Une vaccination massive risquerait notamment d’immuniser le virus contre le vaccin. Selon lui, vaccination de masse et mesures de protection représentent donc un «cocktail dangereux». Il est persuadé qu’en vaccinant la population, le taux de mortalité augmente plus rapidement et plus drastiquement que si la pandémie s’était déroulée normalement, sans l’intervention de l’homme. Raison pour laquelle l’expert belge estime que toute intervention pharmaceutique au niveau de l’immunité devrait être interdite.