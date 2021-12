Coronavirus en Suisse – Vaccination des enfants: autorisée, mais les doses ne sont pas là

imago images/photonews.at

Ce n’est qu’une question de jours avant que les enfants puissent se faire vacciner contre le coronavirus en Suisse. Du moins, en théorie. Swissmedic a annoncé vendredi dernier que le vaccin Biontech était désormais autorisé en Suisse pour les petits dès l’âge de 5 ans. La recommandation de la commission fédérale pour les vaccinations (CFV) devrait suivre dans les prochains jours.

Virginie Masserey de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en souligne l’importance: «De nombreux enfants sont actuellement concernés par le virus. Cela nuit aussi au bon fonctionnement de l’école puisque de nombreux jeunes doivent être placés en quarantaine.»

Mais parents et enfants devront prendre leur mal en patience. Car selon Alain Berset, les vaccinations pourront débuter au plus tôt fin décembre, voire plutôt début janvier. Le problème réside dans le fait que les enfants ne se font pas injecter le même vaccin que les adultes.

«Ces doses sont plus faibles que celles injectées aux personnes de 12 ans et plus puisqu’au lieu de 30 microgrammes d’ARNm, les enfants reçoivent 10 microgrammes (0,2 ml), grâce à une dilution du produit. Elles sont aussi moins concentrées et contiennent d'autres sels tampons», précise Swissmedic. Les doses des enfants ont été commandées, mais ne seront livrées que dans quelques semaines, indique l’OFSP.

Les cantons se disent «prêts»

En attendant, Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, a affirmé que les cantons faisaient le maximum afin d’être prêts dès que les doses seront arrivées. Outre les médecins de famille, les centres de vaccination devraient eux aussi être équipés pour vacciner les jeunes de 5 à 11 ans.

Sur Twitter, les internautes critiquent les autorités. «L’autorisation du vaccin pour enfants était si inattendue qu’il était tout simplement impossible de commander les doses à temps», écrit ainsi un utilisateur, un brin sarcastique.

Dominique de Quervain, expert en neurosciences et ancien membre de la task force scientifique de la Confédération, a lui aussi réagi. Il s’est demandé pourquoi la Suisse était la lanterne rouge en terme de booster (3e dose) et de vaccination des enfants.

La virologue Isabelle Eckerle se bat depuis longtemps pour la vaccination des enfants. Sur Twitter, elle «espère qu’on pourra dire dans quelques années que tout s’est finalement bien passé.» Elle s’interroge sur la manière dont on vivra avec le fait qu’on ait laissé la maladie se propager chez les enfants alors qu’on savait comment rendre les écoles plus sûres et qu’un vaccin était disponible.

Les autorités suisses ne sont pas seulement critiquées sur le Net. Rui Biagini, co-fondateur du groupe «Protect The Kids», dénonce plusieurs points: «Je doute fortement que les cantons soient prêts à vacciner les enfants. Je pense que les capacités ne sont pas disponibles actuellement.» Il critique aussi le fait que les doses ne soient pas encore arrivées en Suisse: «La campagne autour de la 3e injection a été lancée trop tard. Raison pour laquelle tout tombe en même temps maintenant: les premières vaccinations, l’injection de la 3e dose et la vaccination des enfants.»

Parents encore réticents