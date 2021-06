Coronavirus : Vaccination élargie aux ados en France, appel à rester «prudents»

Avec l’accord des parents, les jeunes Français de 12 à 18 ans qui le souhaitent pourront recevoir le vaccin contre le Covid-19 dès le 15 juin, a déclaré Emmanuel Macron.

«En aucun cas obligatoire»

Par ailleurs, il sera possible de décaler au maximum de deux semaines le deuxième rendez-vous après une première dose pour tenir compte des vacances d’été. «Quand vous êtes vacciné aujourd’hui, vous avez un rendez-vous pour le rappel de votre vaccin 7 semaines plus tard. Eh bien là, vous pourrez le prendre (dans un délai d')entre 6 et 8 semaines dans le même centre», a ajouté Olivier Véran.

Des signaux d’alerte

Selon l’Agence régionale de santé (ARS) de cette région, le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril 2021 et considéré comme plus contagieux, a été repéré dans une famille de l’agglomération de Dax (Landes) sans que celle-ci ait été en lien avec l’Inde ou la Grande-Bretagne.

Selon Gabriel Attal, l’«évolution défavorable est particulièrement marquée dans les Pyrénées-Atlantiques» et «dans une moindre mesure en Charente-Maritime, dans le Lot-et-Garonne, en Charente, dans les Landes et en Gironde».

Il a expliqué cette «inflexion de la courbe» par «la levée d’un certain nombre de contraintes et par le fait que la région ait été moins touchée par le Covid-19 lors des précédentes vagues» et soit donc «moins immunisée». Le virus circule donc «beaucoup plus facilement» au sein de cette population qui est en outre plus jeune qu’ailleurs.