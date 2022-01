Covid : Vaccination expérimentale d'un tigre et d'un orang-outan

Deux animaux d'un zoo chilien ont reçu leur deuxième dose d'un vaccin anti-Covid adapté aux animaux, une première en Amérique latine, afin de tester la protection des espèces à risque.

Charly et Sandai, un tigre du Bengale et un orang-outan de Bornéo, deux espèces menacées d’extinction, ont reçu lundi leur deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 dans le cadre d’un programme expérimental unique en Amérique latine mené par le zoo de Santiago du Chili. Âgé de 26 ans, Sandai représente «un potentiel reproductif important pour l’espèce, ce qui nous a conduits à nous concentrer sur son immunisation», a déclaré à l’AFP Ignacio Idalsoaga, directeur du zoo de Buin.

Charly, bien qu’il ne soit âgé que de trois ans, est déjà un énorme tigre du Bengale, l’un des plus grands félins du monde. Tous deux font partie de la dizaine d’animaux qui présentent désormais un schéma vaccinal complet, avec d’autres grands félins et grands singes. Ils avaient reçu une première dose de vaccin le 13 décembre 2021.

Vaccin adapté

Vérifier l'efficacité chez les animaux

Le même vaccin a déjà été utilisé sur des animaux au zoo de San Diego, aux États-Unis, mais le Chili (où 87% de la population âgée de plus de trois ans est entièrement vaccinée) est le seul pays d’Amérique latine à lancer un programme de vaccination chez les animaux. «L’idée est de protéger les animaux les plus sensibles contre le coronavirus et, dans le même temps, de vérifier si les vaccins génèrent une immunité et combien de temps cette immunité dure, un peu comme chez l’homme», explique Sebastian Celis, chef du département vétérinaire.