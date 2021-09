Coronavirus : Vaccination: les 12-29 ans ciblés sur les réseaux sociaux

Dès aujourd’hui, l’Office fédéral de la santé publique diffuse des vidéos pour inciter les jeunes et les jeunes adultes à recevoir le sérum contre le Covid-19

Depuis ce mardi, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lance une campagne destinée aux 12-29 ans, une des tranches d’âge qui reste la moins vaccinée dans notre pays. À l’heure actuelle, 40,6% des 12-19 ans ont reçu une injection, et 27% sont complètement vaccinés. Ces proportions sont respectivement de 56% et 46% pour les 20-29 ans, a rappelé Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle des infections de l’OFSP, lors d’un point presse. Les personnes vaccinées sont non seulement moins susceptibles de transmettre le virus, mais le développement de variants, comme le delta, est également réduit. Du point de vue psychologique, les conséquences de la pandémie (en particulier pour celles et ceux qui souffrent du Covid long) peuvent également être réduites. C’est le bon moment pour recevoir ces injections, notamment pour être protégé à l’approche de l’automne et de l’hiver et, plus proche dans le calendrier, pour profiter des vacances d’automne.