Pour PharmaSuisse, le type de vaccins et bientôt le nombre de doses permettent de diversifier les lieux de vaccination. Proposer la vaccination dans les pharmacies permettrait de désengorger les centres de vaccination et de soulager les services de santé et les soignants. «Il est donc essentiel que ces professionnels de santé de proximité puissent vacciner au plus près de la population», indique ce jeudi PharmaSuisse dans un communiqué.