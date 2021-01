Russie : Vaccination massive: «Ce vaccin est le meilleur du monde»

Pour lutter contre le coronavirus, le président russe a annoncé mercredi qu’une vaccination de masse débuterait dès la semaine suivante.

Premier au monde

Efficace à plus de 90%

«Le vaccin russe – c’est tout à fait évident et la pratique le confirme -, je pense que c’est le meilleur du monde», a lâché mercredi Vladimir Poutine, saluant notamment ses conditions de stockage et de transport qui «ne requièrent pas des conditions extrêmes». «C’est beaucoup plus simple et plus efficace», a-t-il ajouté, en comparaison avec ses équivalents occidentaux.