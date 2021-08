France : Vaccination obligatoire: la CEDH rejette le recours de 672 pompiers

Des pompiers professionnels et volontaires avaient protesté auprès de la Cour européenne des droits de l’homme de l’obligation de se faire vacciner imposée par la loi française.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rejeté mardi une requête de 672 pompiers professionnels et volontaires contre l’obligation vaccinale contre le Covid-19 en France, a annoncé la cour mercredi. «La cour a estimé que ces demandes étaient hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement» qui permet de la saisir selon une procédure d’urgence lorsque les requérants sont exposés à «un risque réel de dommages irréparables».

Les pompiers avaient invoqué les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme relatives au «droit à la vie» et au «droit au respect de la vie privée et familiale». Ils demandaient à la Cour de «suspendre l’obligation vaccinale» prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et de suspendre également «les dispositions prévoyant l’interdiction d’exercer leur activité» pour ceux d’entre eux qui n’auraient «pas satisfait à l’obligation vaccinale» ainsi que «l’interruption du versement de leur rémunération».