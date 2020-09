Les résultats d’un sondage réalisé par Comparis, publiés jeudi, montrent que près d’un Suisse sur cinq soutient l’idée de rendre obligatoire, et pour tous, un vaccin contre le Covid quand il sera disponible. «La proportion des partisans de l’obligation vaccinale est particulièrement forte en Suisse romande, où elle s’établit à 23,2 % toutes classes d’âge confondues, contre 15,1 % en Suisse alémanique», note l’entreprise. La majorité des sondés indique en revanche soutenir un vaccin facultatif et pris en charge par l’assurance de base.

Ces données arrivent alors que, samedi dernier, des manifestants s’étaient rassemblés sur la place des Nations à Genève pour, entre autres, contester la possibilité de rendre le vaccin obligatoire. Sur internet, depuis quelques semaines, circule aussi à large échelle un document utilisé pour laisser entendre que ce projet serait déjà en marche, presque en secret. On y lit que, dans un article de la loi Covid en préparation, sera donnée la possibilité au gouvernement de «déclarer obligatoires des vaccinations».

Ce document, largement relayé sur internet, crispe les opposants au vaccin.

Le peuple a déjà dit oui

Contrairement à bon nombre d’autres documents alarmistes, voire complotistes, qui circulent sur les réseaux sociaux, celui-ci est bel et bien authentique et a été rédigé par le Conseil fédéral en juin: il s’agit de son rapport explicatif sur la «loi Covid», débattue cette semaine au Parlement. Sauf que, ce que ce document ne mentionne pas (encore), c’est que la possibilité de rendre un vaccin obligatoire existe déjà. Elle est inscrite dans la loi sur les épidémies, que le peuple a acceptée en votations en 2013. Ironie: cette loi a été le plus massivement acceptée par les électeurs du canton de Genève (à 77,8%), là même où ont manifesté les inquiets de la vaccination forcée.

Alors, oui, c’est vrai: les autorités (en l’occurrence les Cantons) auront le droit de rendre ce vaccin obligatoire. Le Conseil fédéral lui, peut le faire pour l’ensemble du territoire. Mais ni le Covid ni la loi qui lui est consacrée à Berne n’abordent ce thème-là. Le texte débattu au Parlement en ce moment ne contient pas la moindre occurrence du mot «vaccin».

Jamais sous la contrainte

La loi votée en 2013 encadre par ailleurs cette possible obligation vaccinale. Celle-ci ne pourra cibler que «des groupes de personnes précisément définis» (groupes à risque, personnes «particulièrement exposées» ou «exerçant certaines activités»).

Par ailleurs, le Conseil fédéral tient à rassurer ceux qui ont peur d’être tenus à se vacciner contre leur gré. «Il ne faut pas confondre vaccination obligatoire et vaccination forcée. Il n’existe pas de base légale qui permettrait de vacciner quelqu’un sous la contrainte et il n’est pas prévu d’en créer une dans la loi Covid ou un autre acte», écrit-il dans son message au Parlement, rédigé en août, et donc après le document utilisé sur les réseaux par les antivaccins alarmés.

Pas envisagé «pour l’instant»

Quant aux conséquences d’un refus de se faire vacciner, la loi sur les épidémies ne prévoit ni amende ni aucune autre forme de sanction. Seule la loi sur le travail ferait foi. Exemple donné à l’époque de la création de la loi: «Dans un hôpital, le personnel non vacciné pourrait ne pas être employé temporairement dans certains services.»