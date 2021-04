Coronavirus - Vaccination ouverte à certains Valaisans et Fribourgeois dès 18 ans

Image d’illustration. AFP

Depuis lundi, les résidents vaudois de plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination… et ils ne sont pas les seuls! Les règles ont été adaptées pour les deux hôpitaux intercantonaux situés sur le territoire vaudois. Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) indique ainsi que les habitants du Chablais valaisan peuvent aussi s’inscrire pour se faire vacciner à l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), à Rennaz, tandis que ceux de la Broye fribourgeoise peuvent prendre rendez-vous à l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), à Payerne.

«Ces exceptions ne valent que pour les régions mentionnées en raison de la présence de centres de vaccination dans les deux hôpitaux intercantonaux, déclare le DSAS. Il est demandé de se munir d’un document qui atteste du lieu de résidence, car un contrôle est effectué lors de l’admission.» Parmi ceux qui se sont inscrits depuis cette annonce sur le logiciel vaudois CoronaVax, certains ont pu obtenir un rendez-vous dans le courant de cette semaine.

Inégalité de traitement

Si la décision du Canton de Vaud bénéficie à certains de ses proches voisins, celle-ci engendre aussi une inégalité de traitement intracantonale. En effet, en Valais, seules les personnes de 65 ans et plus sont pour l’instant éligibles au vaccin. Ce qui signifie qu’un Sédunois qui n’a pas l’âge requis devra encore attendre pour recevoir la piqûre, tandis qu’un Montheysan de plus de 18 ans peut déjà avoir obtenu un rendez-vous à l’HRC. De même, seuls les Fribourgeois dès 50 ans peuvent recevoir une injection. Mais, par exemple, un habitant de Montagny, plus jeune, peut déjà s’adresser au HIB.

«Les Cantons de Vaud et Fribourg ont des stratégies et outils d’inscription différents. À Fribourg, on s’inscrit en ligne avec le logiciel proposé par la Confédération et on est mis sur une liste d’attente, explique la secrétaire générale de la Direction de la santé et des affaires sociales, Claudia Lauper-Luthi. Le Canton considère les plus de 50 ans comme «plus à risque», c’est pourquoi ceux-ci ont la priorité.

Ainsi, depuis le lancement de la campagne de vaccination, en janvier dernier, 23’500 Fribourgeois âgés de 18 ans et plus sont déjà inscrits en ligne, mais restent en attente d’un rendez-vous. Claudia Lauper-Luthi rappelle qu’«au plus tard à la mi-mai, la vaccination sera ouverte à tous». Les injections se feront en fonction de la date d’inscription, sur le mode du premier arrivé, premier servi.

Ruée dans les centres vaudois «Plus de 100’000 rendez-vous ont été fixés dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture générale aux plus de 18 ans», indique le DSAS vaudois. Les centres de vaccination cantonaux ont été pris d’assaut. Mercredi, il restait encore des places pour le mois de juin, mais les créneaux de rendez-vous se remplissaient rapidement. Quant aux places disponibles en mai, «un quota peut subsister via la hotline, pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de s’inscrire via internet. Ces quotas sont réintégrés sur le web au fur et à mesure pour être attribués.»

Pas de date précise

«L’État du Valais invite depuis mercredi dernier les personnes âgées de 16 ans et plus souhaitant se faire vacciner à s’inscrire. Cela ne signifie pas que des rendez-vous leur seront déjà attribués. Ils le seront selon les catégories de priorité définies par la Confédération, les doses disponibles et la date d’inscription», explique à son tour le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture valaisan.

Le Valais, qui a «choisi d’ouvrir progressivement la vaccination aux tranches d’âge inférieures», précise être bientôt en mesure de la proposer à toute sa population, sans pour autant pouvoir donner de date précise. À noter que cinq nouveaux centres valaisans ouvriront entre le 10 et le 17 mai à Sierre, Gampel, Vouvry, Saxon et Haute-Nendaz.