Covid-19 : Vaccination ouverte aux plus de 55 ans en France

Dès ce lundi, les Français de plus de 55 ans qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire avec les vaccins AstraZeneca ou bientôt celui de Johnson & Johnson.

Tous les Français de 55 ans et plus seront éligibles à la vaccination à partir de lundi avec l’AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson & Johnson, a annoncé le ministre français de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche.

Pour accélérer la vaccination, l’intervalle d’injection pour la 2e dose sera allongé pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna, actuellement réservés aux plus de 70 ans ou aux personnes présentant des comorbidités, a également annoncé le ministre.

«Dès demain, tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir» l’AstraZeneca, a dit Olivier Véran. Ils pourront également recevoir celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi et proposé, «par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions».