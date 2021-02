Vaud : Vaccinations à domicile dès lundi

Quelque 1700 personnes vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer, ou très difficilement, pourront être vaccinées contre le COVID-19 chez elles.

Afin d’assurer l’accès à la vaccination à toutes les personnes vulnérables, 24000 personnes recevant de l'aide et des soins à domicile (CMS), âgées de 75 ans et plus ou souffrant de maladies chroniques graves, ont été contactées. Près de 1700 d’entre elles ne peuvent pas se déplacer ou alors leur déplacement nécessiterait un transport particulier. Pour elles, la vaccination à domicile est la solution la plus adéquate.

Ainsi, 55 infirmiers travaillant dans les CMS sont formés pour la vaccination. Ils feront équipe en binôme avec des astreints de la Protection civile vaudoise provenant des équipes mobiles de vaccination. Dès lundi et durant un mois, 22 équipes sillonneront le canton pour administrer la première dose. La deuxième injection est prévue à partir du 15 mars. Le nombre de seringues préparées et la planification des tournées seront organisés de manière à ce qu'aucune dose ne soit perdue. À noter que l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile a la responsabilité d’identifier les personnes qui peuvent bénéficier de la vaccination à domicile et qu’il n’est pas possible de s’inscrire pour cette prestation.