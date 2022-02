Tennis : «Vacciné ou non, ce serait bien que Novak puisse rejouer» les Majeurs selon Nadal

L’Espagnol aux 21 Grands Chelems revient sur le cas Novak Djokovic. Il voit la participation du Serbe aux tournois d’envergure comme une bonne chose.

«Cela affectera sa propre histoire s’il peut jouer ou non. Je ne sais pas si cela affectera les Grands Chelems… Chacun prend ses propres décisions et doit vivre avec», a ajouté le Majorquin, recordman du plus grand nombre de victoires en Majeurs chez les hommes (21) devant Roger Federer et Djokovic (20).