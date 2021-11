Covid-19 : Vaccinée à 79%, l’Espagne est épargnée par la nouvelle vague

Le taux de vaccination exemplaire de la péninsule ibérique, qui atteint 99% chez les plus de 70 ans, permet au pays d’éviter le regain épidémique déploré alentour.

Photo d’illustration. Séville, Espagne. REUTERS

Avec le taux de vaccination le plus élevé des grands pays européens, l’Espagne est épargnée par la reprise des contaminations sur le continent mais n’est pas à l’abri d’un rebond de l’épidémie, mettent en garde des experts.

Traumatisé par la première vague du printemps 2020, le pays a l’un des taux d’infection les plus bas d’Europe avec 63 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours.

Ce taux est deux fois plus élevé en Italie, environ six fois en Allemagne – pays qui a enregistré ce jeudi un record de nouvelles infections avec plus de 50’000 cas en 24 heures – et douze fois plus important en Grande-Bretagne, selon un bilan établi par l’AFP sur la base de chiffres officiels.

Une situation «positive» dont s’est félicité mercredi au Parlement le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a affirmé «avoir plus d’un motif de satisfaction vu ce qui se passe» dans les pays alentours.

En Espagne, où la population a eu beaucoup moins de réticence à se faire vacciner qu’ailleurs en Europe, 79% des habitants sont entièrement vaccinés contre 67% en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Et la quasi-totalité des plus de 70 ans (99%) le sont, un taux supérieur à la France ou à l’Italie, grâce à une campagne de vaccination qui a suivi strictement la pyramide des âges.

«Cette priorisation a entraîné une lenteur au démarrage mais a finalement eu de meilleurs résultats sur le long terme», explique à l’AFP Iñaki Comas, chercheur à l’Institut de biomédecine de Valence.

«Bouillon de culture»

Le climat plus doux, qui permet encore aux Espagnols de se voir dehors ou de manger en terrasse, a également joué, ajoute-t-il.

Et s’il n’y a plus, depuis un mois, de restrictions sur le nombre de personnes autorisées à se réunir et que la vie nocturne a repris, les masques restent obligatoires à l’intérieur.

Mais les experts mettent en garde contre un redémarrage des contaminations en raison de l’arrivée du froid et du mauvais temps, du fait que la protection fournie par les vaccins tend à s’amenuiser avec le temps et des risques représentés par de nouveaux variants.

«Ces trois facteurs sont un bouillon de culture parfait pour le coronavirus», explique Iñaki Comas, selon qui l’Espagne «entre dans une phase critique».

«Nous savons comment le virus se transmet. Quand le froid arrive et que la nuit tombe plus tôt, nous avons tendance à aller à l’intérieur et c’est là que le virus se répand», abonde Cesar Carballo, urgentiste à l’hôpital Ramon y Cajal à Madrid.