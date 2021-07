Canton de Berne - Vaccinée, une guérie a attendu durant des semaines son certificat Covid

Vladimira Gashi peut enfin souffler. Jusqu’à jeudi, elle craignait devoir annuler ses vacances en Croatie, prévues la semaine prochaine. En cause: son certificat Covid suisse peinait à arriver. Et ce malgré le fait qu’elle a été vaccinée en mai déjà. La lectrice de 49 ans, domiciliée dans la canton de Berne, raconte avoir contacté les autorités de nombreuses fois… tant par mail que par téléphone. «Personne n’a pu m’aider. A plusieurs reprises, on m’a dit qu’il s’agissait d’un problème technique.»