«Ajuster les doses tout au plus»

Selon l’expert, la vaccination des mineurs pourrait même être déterminante pour atteindre l’immunité de groupe. «Celle-ci devrait être atteindre lorsque 70% de la population sont immunisés. En vaccinant uniquement les adultes, ce taux ne sera probablement pas atteint.» Manfred Kopf rappelle que le vaccin est sûr et que le risque n’est pas plus élevé chez les enfants que chez les adultes. «Il faudra tout au plus ajuster les doses.»

La conseillère nationale Yvonne Feri (PS/AG) prône elle aussi la vaccination des enfants à condition que l’efficacité soit garantie et les effets secondaires écartés. Elle estime néanmoins qu’il est primordial d’accorder la priorité aux groupes à risque, plus âgés. Son collègue Benjamin Roduit (Groupe du centre/VS) est du même avis: «Il est avéré que les enfants et les adolescents ont une mobilité plus élevée et qu’ils sont eux aussi transmetteurs du virus. La communication de l’OFSP est encore opaque à ce sujet-là.»