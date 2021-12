Délai raccourci pour le booster – Vacciner tous les volontaires avant Noël: «tout simplement pas possible»

Les nouvelles mesures en bref

«2G» et «2G+»: dès lundi, seuls les vaccinés et les guéris (2G) pourront entrer dans les restaurants, les musées, les fitness et les lieux qui exigent actuellement le certificat Covid. Pour les boîtes de nuit, les bars, les piscines et les lieux où on ne peut ni consommer assis, ni porter le masque, les vaccinés et guéris devront en plus se faire tester, sauf si leur vaccination ou guérison date de moins de quatre mois.