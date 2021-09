Vaccinés mais sans certificat, des touristes pourraient bouder la Suisse

Pas sûr que Lucerne ne retrouve son attrait pré-pandémique. Urs Jaudas

Vacciné à l’étranger avec Moderna? Tout bon. C’était Sinopharm ou Spoutnik? Désolé, au revoir. Les personnes vaccinées à l’étranger, Suisses ou touristes, peuvent demander des certificats Covid suisses . Or jusqu’ici, à part pour aller en boîte ou voir un match, il n’était pas absolument nécessaire. Mais dès lundi prochain et l’extension du fameux pass, la Suisse deviendra bien moins attractive pour y passer ses vacances si on ne le détient pas.

Bienvenue, AstraZeneca

Et cela inquiète les pros du tourisme. «Ces nouvelles règles nous toucheront de plein fouet si elles empêchent les clients étrangers de venir», déclare le président d’Hotelleriesuisse à «Blick». En réalité, ceux qui, cet été, pouvaient déjà venir en Suisse faire du tourisme le pourront toujours. Mais pour les non-vaccinés et non-guéris, la possibilité d’une quarantaine ou de tests est sur la table. Pour les vaccinés, l’attractivité de la Suisse dépendra… de quel vaccin ils ont reçu.

De ce point de vue là, la Confédération propose même un assouplissement. Jusqu’à maintenant, seuls les trois vaccins autorisés par Swissmedic (Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson) donnaient droit au certificat Covid suisse . Mercredi, une consultation a été lancée: les touristes et les Suisses de l’étranger doivent désormais pouvoir l’obtenir s’ils ont été vaccinés par un vaccin autorisé par l’Union européenne. On ajoute donc un vaccin et non des moindres à la liste: AstraZeneca.

Qui peut demander un certificat Covid suisse? Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet qui précise les règles pour les personnes non domiciliées en Suisse et qui veulent obtenir un certificat. Celles-ci précisent que seules les personnes «qui ont un lien avec la Suisse» peuvent le faire. Il s’agit des Suisses de l’étranger, ainsi que, tout simplement, ceux «qui entrent sur le territoire suisse (p. ex. touristes)». Ces derniers, lors de leur demande aux autorités cantonales de leur destination avant leur départ, devront prouver (billets d’avion, par exemple), qu’ils vont bel et bien se rendre dans le pays. Les documents prouvant la vaccination doivent être rédigés en allemand, français, italien ou anglais.

Par contre, Berne ne veut toujours pas entendre parler de la liste «d’urgence» de l’OMS. Les vaccins chinois et russes, donc, ne donneront pas accès au pass Covid et la Suisse perdra de son attrait pour les touristes des pays qui les utilisent. Dans «Blick», les pros de la branche s’inquiètent surtout des clients riches, ceux du Golfe, d’Inde ou d’Asie.

Nul ne choisit son vaccin

La Suisse a rouvert ses portes à tous les vaccinés du monde. Or pour les Chinois, vaccinés avec Sinopharm, peu de chances qu’ils ne débarquent à Lucerne acheter des montres s’ils ne peuvent pas, ensuite, aller déguster des röstis dans un restaurant, ni participer à aucune manifestation.