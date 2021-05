Baseball - Vaccinés, trois coaches des «Yankees» tout de même positifs

Mercredi, peu avant la victoire des New York Yankees face aux Rays de Tampa Bay (1-3) en Major League Baseball, la franchise new-yorkaise a annoncé trois cas de contamination au nouveau coronavirus au sein de son encadrement. Le coach de troisième base Phil Nevin, l'entraîneur de première base Reggie Willits et un autre membre du staff ont tous été testés positifs.

Là où la surprise a été grande, c'est que ces trois hommes avaient été vaccinés en bonne et due forme le 4 avril avec la solution Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu'une injection. Le CDC (le centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis), depuis la fin du mois d'avril, n'a constaté jusqu'ici que 9245 cas similaires sur les quelque 95 millions d'Américains qui ont reçu leur(s) dose(s).

Les vaccins contre cette maladie ne sont pas 100% efficaces. Cela varie selon les sérums utilisés: plus de 90% pour Pfizer, Moderna ou Spoutnik et environ 50% pour le vaccin chinois. Ils permettent tous, en revanche, de réduire les cas graves et le nombre des hospitalisations, a assuré le CDC.

«Quelques autres entraîneurs et membres du staff sont encore douteux, a affirmé le manager des Yankees Aaron Boone à l'agence AP. On en a envoyé quelques-uns à la maison de façon préventive. On fait tout notre possible pour garder notre personnel en santé. On doit un peu composer avec les gens qui restent, mais rien qu'on ne puisse gérer.»