États-Unis : Vaccins: 2 fabricants dévoilent les règles de leurs essais

Moderna et Pfizer jouent la transparence: les deux sociétés américaines ont publié le protocole de leurs essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19.

Les sociétés américaines Moderna et Pfizer ont publié jeudi les protocoles des essais cliniques de leurs vaccins expérimentaux contre le Covid-19. Elles sont les seules parmi les neuf fabricants les plus avancés dans le monde à répondre ainsi aux appels à plus de transparence.

Moderna et Pfizer sont les seuls à avoir une phase III active aux États-Unis et les plus susceptibles d’être autorisés en premier dans ce pays. Ces protocoles sont d’ordinaire confidentiels. «Nous reconnaissons toutefois que la pandémie de Covid-19 est une circonstance unique et que le besoin de transparence est net», a dit une porte-parole de Pfizer à l’AFP.