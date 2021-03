Femmes plus touchées

Dans un communiqué, l’organe de surveillance précise que 343 déclarations concernent le vaccin Comirnaty® de Pfizer/BioNTech et 251, le vaccin contre le Covid-19 de Moderna. Trois déclarations ne précisaient pas le vaccin qui avait été administré. La plupart des déclarations émanent de professionnels de la santé, et 43 (7,2 %) proviennent directement de personnes concernées ou de patients.

La majorité des cas rapportés concernent des femmes (68,7%). Sur les 248 personnes âgées de 75 ans et plus, 124 avaient entre 80 et 89 ans, et 22 avaient 90 ans ou plus.