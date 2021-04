65 ans et plus : Vaccins cherchent volontaires: Zurich a encore des milliers de places en avril

Le Canton n’a pas trouvé assez de personnes de 65 ans et plus prêtes à se faire vacciner et lance un appel à la population.

La conseillère d’État Natalie Rickli appelle la population à s’inscrire aux rendez-vous disponibles. 20min/Celia Nogler

Avant, il manquait les doses. Maintenant que les doses sont là, il manque les volontaires. C’est le constat que tirait en début de semaine la conseillère d’État zurichoise Natalie Rickli. La vaccination dans le canton de Zurich a été ouverte aux 65 ans et plus. «Pour cette catégorie, il reste 18’000 places de rendez-vous pour le mois d’avril», constatait-elle.

Le gouvernement a alors lancé un appel aux volontaires, qui a partiellement fonctionné. Ce jeudi, les autorités zurichoises indiquaient qu’il restait encore 12’000 places. La Direction de la santé explique que ces chiffres sont, somme toute, peu surprenants. «Il faut se rappeler que 140’000 personnes ont déjà été vaccinées dans le canton. De plus, de nombreuses personnes veulent se faire vacciner chez leur médecin et ne s’inscrivent pas dans les centres de vaccination», note sa porte-parole.

Le Canton ne veut malgré tout pas modifier sa planification de vaccination par groupes. En revanche, tous les adultes qui le souhaitent peuvent déjà s’inscrire pour quand leur tour viendra. Selon les prévisions des autorités, la population générale pourrait commencer à être vaccinée dès le courant du mois de mai.