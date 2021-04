Valais : Vaccins: davantage d’argent pour les médecins

Le Conseil d’État valaisan a décidé d’accorder un complément financier aux cabinets médicaux.

Concrètement, la convention prévoit une rémunération forfaitaire de 24,50 francs pour les injections effectuées dans les cabinets médicaux et de 14,50 francs pour les centres de vaccination et les hôpitaux. Afin de reconnaître l’engagement des médecins installés, le Conseil d’État a décidé d’accorder aux cabinets médicaux un complément de 10 francs par injection pour la vaccination des personnes de 75 ans et plus et de 5 francs par injection pour la vaccination des personnes de 65 ans et plus.