Diplomatie : Vaccins et climat au programme de la première journée du G7

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les dirigeants des grandes puissances mondiales se retrouvent en personne, vendredi au Royaume-Uni.

Jusqu’à dimanche, le sommet rassemble Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon et États-Unis dans la station balnéaire de Carbis Bay, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Ce sera le premier pour le président américain Joe Biden, engagé sur la voie du multilatéralisme après les années isolationnistes de Donald Trump, comme pour Mario Draghi et Yoshihide Suga. C’est le dernier en revanche pour Angela Merkel et peut-être Emmanuel Macron.

Un milliard de vaccins

Au cœur des discussions figurent la reprise d’une économie mondiale laminée par la pandémie et le partage plus équitable des vaccins anti-Covid par les pays riches, qui ont accaparé un maximum de doses au détriment des plus pauvres.

«Le moment est venu pour les démocraties mondiales les plus importantes et les plus technologiquement avancées d’endosser leurs responsabilités et de vacciner le monde, parce que personne n’est protégé tant que tout le monde n’est pas protégé», a déclaré Boris Johnson. Les États-Unis ont d’ores et déjà promis de donner 500 millions de doses, et les Britanniques 100 millions, principalement via le dispositif de partage Covax.