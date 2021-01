Retournement de situation à Genève. Alors que trois nouveaux centres de vaccination ont ouvert leurs portes en début de semaine, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, faute de doses à injecter en suffisance, a décidé de réduire son offre, a révélé jeudi la «Tribune de Genève». Actuellement, le dispositif comprend six sites. Mais dès la fin de cette semaine, trois d’entre eux seront réservés à l’inoculation de la seconde dose nécessaire au déploiement plein et entier des effets de l’antidote. Par conséquent, les trois premiers centres ouverts, soit m3 Sanitrade aux Eaux-Vives, les cliniques d’Onex et de Carouge finiront de dispenser la première injection du vaccin Moderna jusqu’à vendredi. Ils fermeront leurs portes lundi. Puis ils les rouvriront mardi, mais leur activité sera circonscrite à l’administration de la seconde dose du vaccin Pfizer/BioNTech.