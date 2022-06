Covid-19: Vaccins: les 33 millions de doses qui fâchent à Berne

Pour la seule année 2022, le Conseil fédéral a décidé d’acquérir 33 millions de doses de vaccins. Alors que la vaccination est au point mort, depuis la levée des dernières mesures le 1er avril dernier, alors que des vaccins périmés doivent être jetés et que d’autres peinent à trouver preneur à l’étranger dans le programme Covax, le chef du Groupe du Centre, Philipp Matthias Bregy (C/VS) s’étonne: «Acheter 33 millions de doses n’est-il pas un peu exagéré, alors que la Suisse ne compte même pas 9 millions d’habitants?», demande-t-il à Alain Berset.

Le chef de la Santé lui a fait savoir mardi que 15,7 millions de doses de vaccin ont déjà été utilisées en Suisse, depuis le début de la pandémie: «La stratégie d’approvisionnement du Conseil fédéral vise à assurer à tout moment l’approvisionnement de la population suisse en vaccins Covid-19 les plus récents et les plus efficaces». Il confirme qu’en 2022, 33 millions de doses seront «disponibles», dont 4 millions de doses «transférées de 2021 à 2022».