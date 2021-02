Coronavirus : Vaccins: l’Europe s’inquiète, les USA s’estiment «en avance»

Le président américain a estimé que son pays avait plusieurs semaines d’avance sur la vaccination contre le Covid-19, tandis que l’Europe recommande le maintien des restrictions.

Getty Images via AFP

Si les États-Unis sont «en avance de plusieurs semaines», selon Joe Biden, sur leur programme de vaccination, «les prochaines semaines vont demeurer difficiles sur le terrain des vaccins», a prévenu le président du Conseil européen, à la veille d’un G20 qui devrait se pencher vendredi sur l’inégalité de l’accès aux vaccins pour les pays pauvres, dénoncée avec force ces dernières semaines par l’ONU et l’OMS.

Avec plus de 2,5 millions de décès du Covid-19 officiellement enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie, les dirigeants européens ont appelé à «maintenir des restrictions fermes» et à accélérer les campagnes de vaccination pour faire face aux «défis supplémentaires» posés par la propagation de variants plus contagieux.