Covid-19 : Vaccins: l’OFSP publie les contrats mais cache l’essentiel

En août 2021, Rémy Wyssmann, avocat et député UDC soleurois, avait demandé la publication des contrats d’acquisition entre l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les fabricants de vaccins contre le Covid-19, en vertu du principe de transparence. L’OFSP avait refusé, expliquant que cette divulgation affaiblirait les intérêts de la Suisse dans les négociations en cours et futures». L’avocat avait alors fait appel en janvier au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, qui était allé dans son sens. L’OFSP s’est donc exécuté et a publié mercredi les contrats conclus avec les entreprises pharmaceutiques.