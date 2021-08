Football : Vaccins, tests… quels protocoles pour les joueurs en Europe ?

Les footballeurs des cinq grands Championnats européens restent sous haute vigilance sanitaire, sans néanmoins être soumis à la vaccination obligatoire. Le point sur les protocoles en France, Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie avant le début de saison.

France

Angleterre

Dans un premier temps, alors que le championnat démarre le 13 août, les joueurs et les membres du staff devront toujours se faire tester deux fois par semaine, mais avec des tests rapides. Les tests PCR ne seront donc plus nécessaires.

Espagne

Allemagne

En Allemagne, la Ligue de football allemande (DFL) recommande la vaccination des joueurs. Désormais, les joueurs déjà vaccinés ou ceux guéris du Covid-19 ne devront plus se faire tester régulièrement. Les joueurs sont libres de ne pas se faire vacciner mais devront en conséquence se faire tester au moins deux fois par semaine via un test PCR. Pour échapper à ces tests réguliers, les joueurs devront montrer une preuve de vaccination (double dose datant de plus de 14 jours) via leur «pass vaccinal» électronique ou de guérison (moins de six mois).