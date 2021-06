Argovie : Vaches interdites de porter des cloches la nuit

Un agriculteur va devoir retirer les sonnailles de ses bêtes à partir de 22 heures. La décision du canton pourrait faire des vagues ailleurs aussi.

Si on s’en tient au règlement de police de la commune de Berikon (AG), les cloches des vaches sont autorisées à sonner 24 heures sur 24 mais une garden-party doit se terminer à 22 h. Toutefois, le voisin d’un champ où paissent des vaches a réclamé que l’exception faite pour les sonnailles des bovins soit supprimée, demande qui avait donné lieu à des pétitions pour et contre les cloches des vaches. Les autorités locales avaient fini par décider que le bétail pouvait continuer à porter une cloche en permanence.

D’autres communes suivront

La décision du canton d’Argovie ne s’applique en principe qu’au pâturage visé par la réclamation. Cependant, pour le maire de la commune de Berikon, Stefan Bossard, il paraît clair que le règlement de police devra être adapté et que la notion de repos nocturne devra s’appliquer à tous les pâturages pour vaches situés à proximité de zones résidentielles. La décision du Canton est juridiquement contraignante. La Municipalité de Berikon l’accepte et l’agriculteur concerné, Walter Brechbühl, n’entend pas non plus porter l’affaire plus loin. «Je laisserai les vaches dehors jour et nuit sans cloche.»