Football: Vaduz contraint le Lausanne-Sport au partage des points

Un changement d’entraîneur est censé, dans un premier temps du moins, bousculer certaines mauvaises habitudes. Et donc provoquer ce fameux choc psychologique. Avec l’arrivée aux commandes de Martin Stocklasa, le FC Vaduz a montré, dimanche, toute cette agressivité et cette envie de lutter pour son maintien qu’il lui ont manqué ces dernières semaines.

Première période poussive

Une entame compliquée pour des Vaudois qui prenaient ensuite le contrôle d’un match haché où les actions intéressantes se sont comptées sur les doigts d’une main en première mi-temps. Parmi elles, on notera une interception de Sanches dans les pieds de Gajic. Le milieu offensif de la Tuilière offrait ensuite un ballon en or à Baldé. Seul face à Büchel, le jeune Sénégalais échouait face au gardien liechtensteinois (12e). L’attaquant n’avait pas plus de réussite une minute plus tard lorsque, en bonne position, il écrasait sa volée suite à un corner de Schwizer.