Vaduz fait un pas vers la promotion en Super League

Les Liechtensteinois, pensionnaires de Challenge League, se sont imposés 2-0 face à Thoune lors du match aller du barrage de promotion-relégation.

Le FC Vaduz a remporté le match aller du barrage de promotion-relégation face au FC Thoune. Le club liechtensteinois, qui a quitté la Super League au terme de la saison 2016-2017, s’est imposé 2-0 dans son Rheinpark Stadion, grâce à des buts marqués par Cicek (45+3’) et Sutter (58e).

Retour lundi à Thoune

Pour ce barrage, la SFL a changé le règlement concernant une éventuelle égalité de points au terme des deux matches. Les buts marqués à l’extérieur ne comptent plus double. Si les deux équipes se retrouvent à égalité de points et de buts au terme du temps réglementaire du match retour, une prolongation de deux fois quinze minutes sera disputée, voire une séance de tirs au but si la parité persiste.