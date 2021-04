On savait que le Vaduz - Sion programmé dimanche serait un match charnière pour les Valaisans dans l’optique du maintien. Il a pris une importance encore plus grande suite à la victoire surprise des Liechtensteinois à Bâle, en ce lundi de Pâques (1 -2 ).

Ce résultat, conjugué à la défaite de Sion contre Young Boys ce dimanche (0-3), relègue le groupe de Marco Walker à la dernière place. Ce dernier compte désormais trois points de retard sur la 9e place, celle de barragiste, et six sur la 8e – occupée par Lucerne – qui garantit de sauver sa peau en Super League. Le tout à neuf journées de la fin.

Kalulu victime de propos racistes

Le match a également été marqué par un scandale extrasportif. Au lendemain des insultes racistes proférées à l’encontre de Mouctar Diakhaby (Valence) e n Liga face à Cadix, Aldo Kalulu a lui aussi été la cible de déclarations du même acabit. Celles-ci ont été capté e s par les caméras et e ntendues à la télévision, précise le FC Bâle, qui déclare en avoir pris «note» et «fera tout son possible pour condamner ces propos».

Même son de cloche du côté de la Ligue: «La SFL a pris connaissance du cas de propos racistes lors du match entre le FC Bâle et le FC Vaduz. Elle condamne ce comportement avec la plus grande véhémence et fera tout son possible pour que la personne en question soit punie comme il se doit.»