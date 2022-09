Vague de bonne humeur aux Silent-Disco de la piscine

Pully (VD) : Vague de bonne humeur attendue lors de deux Silent-Disco

La piscine de Pully-Plage accueillera, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022, des soirées qui amusent comme nulle autre les gens.

L’organisateur silent-disco.com fait danser les foules en silence depuis près de dix ans. DR

La renommée de l’équipe de Silent-disco.com n’est plus à faire. Si les multiples événements silencieux qu’elle a organisés à Lausanne, sur l’esplanade de la cathédrale, dans le quartier du Flon et pour le Nouvel An, à Montreux durant le Jazz ou encore dans différentes patinoires de Suisse romande, y sont pour beaucoup, nul ne doute que c’est grâce à celui de la piscine de Pully-Plage que l’organisation a gagné ses plus grandes lettres de noblesse.

La Silent-Disco a vécu sa première édition à Pully, ville de l’est lausannois, le 3 octobre 2014. Elle s’appelait alors Black Noise Party et a affiché complet avec plus de 800 participants. Depuis lors, rebaptisée, elle a fait un carton chaque année et est devenue culte. En 2021, pourtant dans une période marquée par les restrictions sanitaires à cause du Covid, elle s’est jouée à guichets fermés avec 2000 participants sur deux soirs.

«Ce que les gens apprécient dans les “party” silencieuses, c’est cette sensation d’être coupé du monde. À Pully-Plage, cette impression est renforcée par le cadre insolite. La musique, les jeux de lumières, la déco et la vue sur le lac sont vraiment propices à tout oublier pour juste danser, chanter et faire la fête avec ses amis», explique Olivier Meylan, organisateur. Le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre 2022, ce sont une dizaine de DJ qui se succéderont derrière les platines, de 20h00 à 3h00 du matin. Rock, disco, funk, chanson, salsa, reggaeton, r’n’b, pop, hip-hop, electro et bien d’autres styles résonneront dans les casques verts, rouges et bleus.

L’AFFICHE Vendredi 30 sept 2022 – Canal bleu: 20h Stanislas Borrowitz, 23h30 TicTacTec. Canal rouge: 20h DJ Leclerc, 23h30 DJ Leclerc & Stanislas Borrowitz. Canal vert: 20h DJ Jolix & DJ ZE ft. MC Nita, 23h30 DJ ZE & Co ft. MC Nita. Samedi 1er octobre 2022 – Canal bleu: 20h Médusa, 23h30 Ludo Renzo. Canal rouge: 20h DJ Leclerc & Ludo Renzo, 23h30 DJ Leclerc. Canal vert: 20h DJ Kristo & Co, 23h30 DJ Sapito & Amigos. Infos & billetterie: silent-disco.com