Météo : Vague de chaleur annoncée, le mercure va flirter avec les 35 degrés

L’été aura quelques jours d’avance sur le calendrier avec une journée de samedi qui devrait être caniculaire. En France, on s’attend à passer la barre des 40 degrés.

Les bords de lac et les piscines vont sans doute être pris d’assaut le week-end prochain. Lucien FORTUNATI

La première forte vague de chaleur de l’année se confirme sur une grande partie de l’Europe durant la semaine prochaine, annonce dimanche MeteoNews. Les températures dépasseront les 30 degrés en plaine dès mercredi en Suisse et même parfois les 35 degrés samedi prochain.

Une zone d’humidité traversera la Suisse cette nuit et quelques averses et orages localement forts éclateront par endroits, notamment sur le nord du pays. Un rafraîchissement bienvenu avant des jours qui s’annoncent estivaux.

Les prévisions pour samedi prochain. MeteoNews

Les conditions météo vont progressivement devenir de plus en plus chaudes la semaine prochaine. Une dépression se logera en effet au large du Portugal et dirigera une masse d’air très chaud en provenance d’Afrique du Nord sur une bonne partie du continent.

La sécheresse va s’aggraver

Lundi et mardi, les maximales se situeront entre 25 et 28 degrés. La chaleur augmentera ensuite d’un cran mercredi et jeudi et l’on atteindra 30 à 32 degrés en plaine et même 34 degrés en Valais central. Le pic de cette vague de chaleur est attendu le week-end prochain.

Les thermomètres pourront indiquer 33 à 35 degrés en plaine et même parfois davantage samedi et les 36 à 38 degrés ne peuvent être exclus samedi après-midi en Valais central ainsi que dans la vallée du Rhin, prédit MeteoNews. Les régions de montagne subiront également des températures très élevées avec plus de 30 degrés vers 1000 m d’altitude samedi.

La France sera aussi touchée par cette vague de chaleur avec des températures qui pourront approcher les 40 degrés sur le centre du pays voire 42 à 44 degrés très localement. Ces prévisions sont à confirmer ces prochains jours, précise MeteoNews. Selon les dernières tendances, cette vague de chaleur devrait prendre fin entre dimanche prochain et le début de la semaine suivante.