Vague de chaleur: Neuchâtel déclenche à son tour le plan canicule

Après Vaud et Genève, Neuchâtel activera à son tour son plan canicule, lundi prochain. Dès ce week-end, les températures avoisineront les 34 degrés sur tout le littoral neuchâtelois et elles ne baisseront pas au-dessous des 20 degrés durant la nuit. Dès lundi, plus de 400 personnes à risque inscrites seront contactées et des auxiliaires de la Croix-Rouge pourront faire des visites sur demande. Si une d’entre elles ne répond pas au téléphone durant une longue période, «la Centrale neuchâteloise d’urgence prendra le relais et s’assurera que la personne est en bonne santé» explique Didier Boillat, conseiller communal en charge de la sécurité.