Climat : Vague de chaleur précoce en Californie

Des températures supérieures en moyenne de 10 °C par rapport aux normales saisonnières devraient perdurer jusqu’à dimanche en Californie, de mauvais augure pour les incendies et la sécheresse.

Une vague de chaleur hivernale régnait jeudi sur une partie de la Californie, risquant d’aggraver une sécheresse déjà chronique et laissant redouter une saison des incendies particulièrement précoce cette année.

Attisé par des vents chauds et un taux d’humidité très bas, un feu s’est déclaré avant l’aube dans les collines surplombant la ville balnéaire chic de Laguna Beach, au sud de Los Angeles, où des ordres d’évacuation ont été donnés dans certains quartiers. L’incendie, combattu par plus de 200 pompiers aidés d’engins bombardiers d’eau, avait déjà parcouru près de 60 hectares à la mi-journée mais ne progressait pas vers les habitations.

Vers une hausse des records

«En ce moment, vous avez ce système de hautes pressions et des conditions plus sèches à la surface (…) Et aussi nous vivons sur une planète dont nous avons réchauffé le climat, donc rien que d’un point de vue purement statistique, nous allons assister à une augmentation des records», relève Justin Mankin, spécialiste du climat à l’université américaine de Darmouth.