Polium One : Vague de critiques contre la première console de jeux NFT

L’annonce de l’entreprise Polium d’une future console de jeux vidéo soi-disant conçue pour le Web3 (web décentralisé basé sur la blockchain) a suscité une levée de boucliers.

«Nous vous présentons la Polium One, une console multichaîne pour le gaming Web 3», a annoncé fièrement sur Twitter, l’entreprise Polium, le 2 juillet dernier, en dévoilant une image de sa future console dédiée aux jeux vidéo basés sur la blockchain (Solana, Ethereum, Binance, ImmutableX, Harmony, WAX et Polygon). Promise pour 2024, la machine est censée être la première entièrement conçue pour le web décentralisé Web3 et les NFT (jetons non fongibles). Mais l’annonce a rapidement suscité une levée de boucliers sur Internet. Estimant que la console pourrait ne jamais voir le jour, des internautes sceptiques et critiques envers le marché des NFT, n’ont pas hésité à définir ce projet d’arnaque.