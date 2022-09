Neuchâtel : Vague de démissions au sein d’une police décrite comme épuisée

Rien qu’en 2022, plus d’une vingtaine de policiers neuchâtelois ont rendu leur plaque et leur arme. Le syndicat dénonce un manque d’effectifs.

Les chiffres sont pour le moins parlants. Si d’ordinaire ils sont environ une dizaine par an à quitter la police neuchâteloise, cette année, c’est déjà 26 collaborateurs qui ont rendu leur casquette, dont 21 pour cause de démission. Inquiet, le Syndicat des gendarmes et des agents de détention neuchâtelois avait déjà envoyé un courrier au commandant de la police en juillet dernier, l’enjoignant à prendre des mesures urgentes et efficaces, face à l’épuisement et le manque d’effectifs des policiers.