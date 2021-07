Grèce : Vague d’indignation après la mort d’une femme poussée à la mer par son ami

La classe politique, médias et ONG grecs étaient lundi en ébullition à la suite d’un féminicide survenu la veille dans les Cyclades, le deuxième en trois mois.

Multiplication des violences faites aux femmes

«Nous sommes sidérés et ébranlés par les récents cas de féminicides et de violences basées sur le genre», a écrit sur sa page Facebook Katerina Sakellaropoulou, présidente de la République hellénique.

«Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre société»

«Encore un féminicide», a tweeté Alexis Tsipras, chef de l’opposition de gauche et ancien Premier ministre. «Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre société. Plus nous nous en rendrons compte, plus nous prendrons le soin d’élever nos fils de manière qu’ils respectent et apprécient chaque femme», a-t-il ajouté.