Berne : Vague électrique pour les déplacements des conseillers fédéraux

Alors que la presse dominicale révélait le week-end dernier qu’ aucun des sept conseillers fédéraux ne roule en voiture entièrement électrique, les choses vont subitement changer, indique «Blick». Des commandes auraient été passées pour des BMW électriques par le ministre UDC de l’Environnement Albert Rösti, la ministre de la Défense Viola Amherd et le ministre UDC de l’Économie Guy Parmelin. La livraison est prévue pour ce printemps.

La nouvelle venue, Elisabeth Baume-Schneider, responsable du Département de la justice devrait aller plus loin. «Elle prévoit d’acquérir une voiture électrique pour son service et une autre comme véhicule privé», explique son porte-parole Nicolas Hehl. Le véhicule de service pourrait être «un minibus pour que la conseillère fédérale et ses collaborateurs puissent travailler pendant les trajets», indique le porte-parole.