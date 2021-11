Vaimalama Chaves ne sera jamais maman

Aveux : Vaimalama Chaves: «Un bébé? Il va me déformer le corps»

L’ex-Miss France ne veut pas d’enfant. Elle a trop peur des changements physiques causés par une grossesse.

Vaimalama Chaves ne fait pas partie des femmes qui pensent que le bonheur absolu se trouve dans la maternité. Même si elle file le parfait amour avec son copain, Nicolas, depuis plus d’un an, Miss France 2019 n’aura jamais d’enfant.

«Un bébé, je trouve qu’aujourd’hui c’est beaucoup trop de responsabilités et je ne suis pas prête à mettre de côté qui je suis pour m’occuper de quelqu’un d’autre qui deviendrait ma priorité», a confié la Française de 26 ans, mardi 9 novembre 2021, dans l’émission «Un éclair de Guény», sur radio VL. Et l’ex-reine de beauté d’enfoncer le clou: «Sans compter qu’il va totalement me déformer le corps que j’essaie grave de me sculpter. Je vais avoir des obligations «maternelles» et tout, les montées de lait, tout ça. Ah non, la flemme!» Un point de vue qui a le mérite d’être clair.