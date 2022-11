Ski alpin: Vaincre la montagne Shiffrin à Killington

Deux épreuves techniques sont au programme à Killington (USA) à l’occasion de la Coupe du monde de ski alpin. Lara Gut-Behrami et ses coéquipières sélectionnées pour le géant devraient s’élancer samedi tandis que les slalomeuses prendront le départ dimanche. Deux courses dans lesquelles les Suissesses ont leurs cartes à jouer.

Une météo capricieuse avait coupé court au géant la saison dernière, et seulement neuf skieuses avaient pu s’élancer. Parmi elles? La Tessinoise Lara Gut-Behrami, qui occupait la troisième place provisoire. Mikaela Shiffrin se classait à la neuvième position jusqu’à ce que les rafales de vent ne mettent fin à l’épreuve.

Le slalom, lui, avait bien eu lieu. C’est l’Américaine qui l’avait emporté devant Petra Vlhova et Wendy Holdener. Ces trois skieuses ont reformé ce podium il y a une semaine à Levi (FIN), sauf que cette fois-ci la Schwytzoise s’est classée deuxième. Wendy Holdener avait réalisé une seconde manche de feu, mais à la fin, c’est bien Mikaela Shiffrin qui a remporté la course. Encore. Elle avait déjà gagné la veille, mais sa soif de victoire ne semble connaître aucune limite.

A Killington, l’Américaine a gagné chacun de ses cinq slaloms. En 2016, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2021. En géant, la victoire semble un peu plus accessible puisque Shiffrin a alterné entre la cinquième et la deuxième place.